Devlet Ana Emine Erdoğan savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla iftarda bir araya geldi! "Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğu gün gibi aşikâr"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de misafir edilen Kiev merkezli Kırım Ailesi Derneği üyelerinin savaş mağduru Ukraynalı çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki iftar programında misafir etti.
"DEVLET ANA EMİNE ERDOĞAN"
Emine Erdoğan'ın çabalarını Sabah yazarı Şebnem Bursalı kaleme aldı. Bursalı, köşe yazısında "Türk kadınlarına ve kız çocuklarına okuma- yazma seferberliği, şiddete karşı duyarlılık, bağımlılıkla mücadelede farkındalığı geliştirme, geri dönüşümde bilinci artırma ve daha pek çok başlıkta sadece öncü ve önder değil, bir nefer olarak bizzat sahada çalışan Emine Erdoğan. Afrikalı çocuklar, Filistinli kadınlar ve çocuklar, Suriye'de savaş mağduru çocuklar-kadınlar ve son olarak Ukrayna'da savaştan dolayı yersiz yurtsuz kalmış, can güvenliği olmayan çocuklara sahip çıkan da aynı Emine Erdoğan" ifadelerine yer verdi.
Şebnem Bursalı'nın köşe yazısı şu şekilde:
Büyük Türkiye hedefinin bir hayal olmaktan çoktan çıktığını biliyoruz. Başkaları her ne kadar bunu görmezden gelmeye, bu büyük ülkeyi, bu büyük devleti, yapılanları küçümsemeye çalışsa da güneş balçıkla sıvanmıyor. Büyük ülke olmanın tek kriteri, kişi başına düşen milli gelirin bol sıfırlı olması değil! Dünyanın neresinde olursa olsun, dili-dini-ırkı-milliyeti ne olursa olsun devlet olarak, millet olarak elinizi nasıl ve ne kadar uzatabildiğiniz, sizin büyüklüğünüzün en önemli göstergesi.
Afrika'dan Afganistan'a, Suriye'den Ukrayna'ya nerede bir mazlum millet, nerede haksızlığa uğramış bir insan varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok şükür ki orada, mazlumların yanında. Son olarak Rusya- Ukrayna Savaşı'nda devlet olarak izlediğimiz yol, Başkan Erdoğan'ın bir usta titizliğiyle işlediği denge diplomasisi, bütün dünya ülkeleri tarafından takdirle karşılandı. Ben bugün Başkan Erdoğan'ı değil, eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde pazartesi akşamı milletin evinde tanıklık ettiğimiz çok özel buluşmada, bir kez daha bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan duyduğum gururu ve sebebini paylaşmak isterim...