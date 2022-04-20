Devlet Ana Emine Erdoğan savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla iftarda bir araya geldi! "Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğu gün gibi aşikâr"





Türk kadınlarına ve kız çocuklarına okuma- yazma seferberliği, şiddete karşı duyarlılık, bağımlılıkla mücadelede farkındalığı geliştirme, geri dönüşümde bilinci artırma ve daha pek çok başlıkta sadece öncü ve önder değil, bir nefer olarak bizzat sahada çalışan Emine Erdoğan. Afrikalı çocuklar, Filistinli kadınlar ve çocuklar, Suriye'de savaş mağduru çocuklar-kadınlar ve son olarak Ukrayna'da savaştan dolayı yersiz yurtsuz kalmış, can güvenliği olmayan çocuklara sahip çıkan da aynı Emine Erdoğan.



Kendi deyişiyle, "zulüm nereden ve kime gelirse gelsin hiçbir ayrım yapmadan, zalimin karşısında durmakla mükellef" biri. Sadece kendisi ve ülkesi adına değil, tüm dünya adına istiyor bu duyarlılığı ve şöyle sesleniyor: "Uluslararası toplumun bazı savaşlar için gösterdiği güçlü refleksi, tüm insanlar için göstermesini diliyorum. Eğer beli bükülmüş insanlığı ayağa kaldıracaksak, bunu ancak akan tüm gözyaşlarını ayrım yapmadan silmeyi isteyerek başarabiliriz. Yıllardır Suriye'den yükselen acı feryatlar şimdi Ukrayna'dan dünyaya yayılıyor. Filistin'de bu yüzyılın en büyük yarası olarak hâlâ kan akıyor. An itibarıyla dünyada aktif devam eden onlarca savaş var ve artık hiçbirimizin böyle bir dünyada yaşamaya tahammülü yok."