CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse kendi sosyal tesislerinde yemekten zehirlendi

İftarda püreli rosto olduğu ve yemeklerden incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşların zehirlendiği tesiste, daha önceki belediye yönetimi sırasında SAKEM (Safranbolu Eğitim ve Kültür Merkezi) olarak kadınlara eğitim ve beceri kursları veriliyordu. Yeni yönetim tarafından restore ettirilen bina, Kasım 2021'de, belediyeye gelir getirmesi amacıyla sosyal tesis olarak halkın hizmetine sunulmuştu.

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