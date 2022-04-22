CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse kendi sosyal tesislerinde yemekten zehirlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Aslanlar Safranbolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde iftar yapan yaklaşık 40 kişi yemekten zehirlendi.
Zehirlenenler arasında CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse de yer aldı. Başkan Köse, CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Yaşar'ın da buluduğu bir grup CHP'li ile önceki akşam sosyal tesiste yemek yedi.
Fırıncı, doktor ve avukatlardan oluşan başka bir grubun da iftar yaptığı tesislerde yemek yiyen yaklaşık 40 kişi, gece geç saatlerde mide ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikâyetleriyle Safranbolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.