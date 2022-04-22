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    • 22.04.2022 06:58
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    CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse kendi sosyal tesislerinde yemekten zehirlendi

    Son dakika haberi! Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Aslanlar Safranbolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde iftar yapan yaklaşık 40 kişi yemekten zehirlendi. Zehirlenenler arasında CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse de yer aldı.

    CHP’li başkan kendi tesisinde zehirlendi!

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Aslanlar Safranbolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde iftar yapan yaklaşık 40 kişi yemekten zehirlendi.

    Zehirlenenler arasında CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse de yer aldı. Başkan Köse, CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Yaşar'ın da buluduğu bir grup CHP'li ile önceki akşam sosyal tesiste yemek yedi.

    Fırıncı, doktor ve avukatlardan oluşan başka bir grubun da iftar yaptığı tesislerde yemek yiyen yaklaşık 40 kişi, gece geç saatlerde mide ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikâyetleriyle Safranbolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        İLÇE BAŞKANI DA HASTANELİK OLDU
        Vatandaşların bir kısmına serum tedavisi uygulanırken bazıları ise ayakta tedavi edildi. Bazı hastalar da gözlem amaçlı müşahede odasında tedaviye alındı. Yemekten zehirlenenler arasında Belediye Başkanı Elif Köse ve İlçe Başkanı Bahtiyar Yaşar'ın da bulunduğu öğrenildi. Kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        İftarda püreli rosto olduğu ve yemeklerden incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşların zehirlendiği tesiste, daha önceki belediye yönetimi sırasında SAKEM (Safranbolu Eğitim ve Kültür Merkezi) olarak kadınlara eğitim ve beceri kursları veriliyordu. Yeni yönetim tarafından restore ettirilen bina, Kasım 2021'de, belediyeye gelir getirmesi amacıyla sosyal tesis olarak halkın hizmetine sunulmuştu.

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