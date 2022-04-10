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Motosikletçiler istedi bakanlık harekete geçti! Motosiklet dostu bariyerler için önemli adım! Son olarak Rauf Gerz feci şekilde can vermişti

Son olarak gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in feci şekilde can vermesi ile gündeme gelen "katil bariyer"ler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Bakan Adil Karaismailoğlu, bakanlığa bağlı tüm yollarda ek bariyer çalışmalarının hayata geçirilmeye başlandığını açıkladı. Öte yandan Türkiye Motosiklet Platformu tarafından düzenlenen 'Katil Bariyer İstemiyoruz' sloganlı program Karaismailoğlu ve milli yarışçı Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. "14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık" diyen Bakan Karaismailoğlu, motosiklet sürücülerinin kullandığı bafftan taktı.

10.04.2022 15:25 - Son Güncelleme: 10.04.2022 15:25
Motosikletçiler istedi bakanlık harekete geçti! Motosiklet dostu bariyerler için önemli adım! Son olarak Rauf Gerz feci şekilde can vermişti

Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Motosikletler ve motorcularımız için daha güvenli bir ulaşım tesis ediyoruz! Motosiklet Koruyucu Otokorkuluk Sistemlerini yollarımıza uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu sistemin bugün Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Mevkii'nde hayata geçeceğini duyurdu.

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Motosikletçiler istedi bakanlık harekete geçti! Motosiklet dostu bariyerler için önemli adım! Son olarak Rauf Gerz feci şekilde can vermişti

'KATİL BARİYER İSTEMİYORUZ' ETKİNLİĞİNE KATILDI
Türkiye Motosiklet Platformu'nca düzenlenen "Katil Bariyer İstemiyoruz" etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda platform üyesi katıldı.

Motosikletçiler istedi bakanlık harekete geçti! Motosiklet dostu bariyerler için önemli adım! Son olarak Rauf Gerz feci şekilde can vermişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen hafta motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz'e Allah'tan rahmet, motorcu dostlarına ve basın camiasına başsağlığı diledi.

Motosikletçiler istedi bakanlık harekete geçti! Motosiklet dostu bariyerler için önemli adım! Son olarak Rauf Gerz feci şekilde can vermişti

Bu tür kazaların bir daha olmamasını temenni eden Karaismailoğlu, "Bu kazaların olmaması için de çalışmamız gerekiyor. Bu bize ders olsun. İnşallah böyle bir kazayla bir daha karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.

Motosikletçiler istedi bakanlık harekete geçti! Motosiklet dostu bariyerler için önemli adım! Son olarak Rauf Gerz feci şekilde can vermişti

Trafiğin bilinç ve dikkat istediğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu bilinci ve dikkati sağlamak için her türlü eğitime, platforma ve etkinliklere destek vereceklerini bildirdi.

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