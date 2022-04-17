CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl kredi kartı dolandırıcılığından tutuklandı!

KREDİ KARI DOLANDIRICILIĞINDAN 7 AYRI SUÇ KAYDI

Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Cem Karagöl'ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği'nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi.

APAR TOPAR İHRAÇ ETTİLER

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl'ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.