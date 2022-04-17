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    • Güncel
    • 17.04.2022 17:52
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    • 17.04.2022 18:13
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    CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl kredi kartı dolandırıcılığından tutuklandı!

    CHP'li isimlerin karıştığı skandalların bir yenisi daha ortaya çıktı. CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl’ün kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydının bulunduğu ve tutuklandığı öğrenildi.

    CHP’li isim dolandırıcılıktan tutuklandı

    Son dönemde taciz, tehdit, rüşvet ve darp gibi çeşitli iddialarla gündeme gelen CHP'li isimlerin karıştığı suçlara bu kez dolandırıcılık eklendi.

    CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl'ün 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öne sürüldü.

    KREDİ KARI DOLANDIRICILIĞINDAN 7 AYRI SUÇ KAYDI
    Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu ileri sürülen Cem Karagöl'ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği'nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi.

    APAR TOPAR İHRAÇ ETTİLER
    CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl'ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.

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    Haberler Güncel CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl kredi kartı dolandırıcılığından tutuklandı!
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