İstanbul’u kana bulayacak taşeronlar hakkında karar verildi!

100 DOLAR İÇİN TAŞIMIŞLAR

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Suriye bölgesinde etkin olan YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu düşünüldüğünde kriminal dairece yapılan bomba irtibat raporunun güvenilir tespitlere dayandığı" belirtilerek hazırlanan bombanın Suriye Kamışlı'da bulunan Esat Köksal'ın cezaevinden arkadaşı olan Yaşar Samur ile irtibat kurması sonucu, İbrahim Zal'ın beyanına göre Arapça konuşan kurye vasıtasıyla Yaşar Samur gönderilmesinin amaçlandığı anlatılıyordu. İddianamede, sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın malzemeyi 100 dolar kazanmak amacıyla taşıdıklarını beyan ettikleri ve örgütle bağlantılarının saptanmadığı, sanık Yaşar Samur'un ise İbrahim Zal'ı kurye olarak kullandığı, silahlı örgüt adına suç işlediği öne sürülüyordu. Sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın, "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, sanık Yaşar Samur'un ise "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Tutuklu sanıklardan İbrahim Zal ve Ramazan Arslan 23 Aralık 2021'deki ilk duruşmada, yurtdışına çıkış şartıyla tahliye edilmişlerdi. Sanık Yaşar Samur ise 17 Mart'taki duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

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