İstanbul’u kana bulayacak taşeronlar hakkında karar verildi!

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İbrahim Zal katılırken, diğer tutuksuz sanıklar Yaşar Samur ve Ramazan Arslan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Sanıklar son sözlerinde suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler. Sanıklardan Ramazan Arslan, "Olayla alakam yok. O çantanın içinde bomba olacağını bilsem sallaya sallaya gezmem. Sabah misafirliğe diye çıktım, bir sene cezaevinde kaldım" dedi. Sanık Yaşar Samur ise "Her şey ortadadır. Adalete güveniyorum" dedi.
İKİ SANIĞA 3 YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ı "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurması ve el değiştirmesi" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 4'er ay hapis ve 80'er TL adli para cezasına çarptırdı.
BİR SANIĞA İKİ SUÇTAN TOPLAM 8 YIL 8 AY 5 GÜN HAPİS CEZASI
Sanık Yaşar Samur ise "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurması ve el değiştirmesi" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına ve 120 TL adli para cezasına çarptırıldı.