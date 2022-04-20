Meclis'teki sandalye sayısı değişti! TBMM'nin son sandalye dağılımına göre hangi partinin kaç milletvekili var?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti. Böylece AK Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 286 oldu.

TBMM'DEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Meclis'teki toplam sandalye sayısı ise 581 oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi - 286

Cumhuriyet Halk Partisi - 135

Halkların Demokratik Partisi - 56

Milliyetçi Hareket Partisi - 47

İYİ Parti - 36

Türkiye İşçi Partisi - 4

Demokrat Parti - 2

Memleket Partisi - 2

Büyük Birlik Partisi - 1

Demokrasi ve Atılım Partisi - 1

Demokratik Bölgeler Partisi - 1

Saadet Partisi - 1

Yenilik Partisi - 1

Zafer Partisi - 1

Bağımsız milletvekili - 7