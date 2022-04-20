Meclis'teki sandalye sayısı değişti! TBMM'nin son sandalye dağılımına göre hangi partinin kaç milletvekili var?

27'nci Dönem parlamentosunda 14 parti temsil ediliyor.
Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 286 oldu.
AK Parti, 28 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde 295 milletvekili çıkardı. Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Abdulhamit Gül, Lütfi Elvan, Mehmet Muş ve Bekir Bozdağ'ın "bakan olarak atanma" dolayısıyla milletvekilliği düştü.
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti.
Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.