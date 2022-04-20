Başkan Erdoğan’ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını durduran diplomasi Kılıçdaroğlu’nda hazımsızlık yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesi sonrası İsrail'den önemli bir adım geldi. İsrail, Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin girişine kapattı.
İsrail basınında yer alan habere göre İsrail, Mescid-i Aksa'nın avlularını cuma gününden Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı. Kısa bir süre önce Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Mescid-i Aksa'daki provokasyonları görüşmüştü.
İsrail Hayom gazetesi, "İsrail, Mescid-i Aksa'yı önümüzdeki Cuma gününden Ramazan sonuna kadar Yahudilerin girişine kapatma kararı aldı" iddiasında bulundu.
ERDOĞAN'IN HERZOG İLE GÖRÜŞMESİNDEN KISA BİR SÜRE SONRA...
Öte yandan saatler önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Erdoğan, görüşmede Herzog'a, "Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum" demişti.