Başkan Erdoğan’ın, Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını durduran diplomasi Kılıçdaroğlu’nda hazımsızlık yaptı!





KILIÇDAROĞLU HALA ALGI PEŞİNDE!

Dünya Mescid-i Aksa'da yaşananları izlemekle yetinirken Başkan Erdoğan yürüttüğü diplomasi ile Müslümanların beklediği gelişmeyi sağladı.







Erdoğan'ın diplomasi başarısı tüm siyaseti algı ve karalamadan ibaret olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda hazımsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek başarıyı gölgeleme peşine düştü.



CHP lideri, tepki çeken paylaşımında ""İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır" demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka." ifadelerini kullandı.

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