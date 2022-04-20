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    • 20.04.2022 16:20
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    • 20.04.2022 16:25
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    SON DAKİKA! KKTC'de hükümetin istifası kabul edildi

    Son dakika haberine göre KKTC'de Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınma talebine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanıt vermemesi üzerine hükümet istifa etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

    KKTC’de hükümetin istifası kabul edildi

    Başbakan Faiz Sucuoğlu dün öğle saatlerinde kabinesinde bulunan Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınması için Cumhurbaşkanın onayını istemiş fakat Tatar yanıt vermemişti.

    Bekleyiş akşam saatlerini bulunca Sucuoğlu, hükümet ortakları Ataoğlu ve Arıklı ile görüşüp hükümetinde istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

    Saatler 22.00'ı gösterdiğinde UBP'nin Genişletilmiş MYK'sı gerçekleşti. Toplantı sonucu Sucuoğlu'na oy birliği ile destek kararı çıktı.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! KKTC'de hükümetin istifası kabul edildi
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