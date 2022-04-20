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    • Güncel
    • 20.04.2022 14:01
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    • 20.04.2022 14:01
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    Karayolları Genel Müdürlüğü'nden OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceği iddialarına yanıt: Geçişler ücretsiz yapıldı

    Son dakika haberi... Karayolları Genel Müdürlüğü, otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceği iddialarına yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların ücretsiz olarak HGS cihazı ile değiştirildiğini duyurdu.

    OGS’den HGS’ye geçişler ücretsiz mi yapıldı?

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

    Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS cihaz bedelidir. OGS cihazları 31 Mart 2022'ye kadar kullanılmış ve HGS'ye geçiş sürecinde HGS cihazı ile ücretsiz olarak değiştirilmiştir."

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    Haberler Güncel Karayolları Genel Müdürlüğü'nden OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceği iddialarına yanıt: Geçişler ücretsiz yapıldı
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