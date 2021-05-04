SON DAKİKA: Otogar saldırganlarının ifadelerine ulaşıldı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı



Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır, 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı olduğunu tespit etmişti. Olaya ilişkin geniş çalışma yürüten polis, şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheli Y.S., 29 Nisan gece saatlerinde Bakırköy Adliyesine giderek teslim olmuştu.



3 ZANLI TUTUKLU

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Nisan'da, otogarda 5 kilo ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. ve İ.Z. ile daha sonra yakalanan Y.S., ifadeleri ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



3 şüpheli, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, bu şüphelilerin, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanmasına hükmetti.