SON DAKİKA: Otogar saldırganlarının ifadelerine ulaşıldı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı. Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.
Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çantada yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır, 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı olduğunu tespit etmişti. Olaya ilişkin geniş çalışma yürüten polis, şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheli Y.S., 29 Nisan gece saatlerinde Bakırköy Adliyesine giderek teslim olmuştu.
3 ZANLI TUTUKLU
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Nisan'da, otogarda 5 kilo ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. ve İ.Z. ile daha sonra yakalanan Y.S., ifadeleri ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
3 şüpheli, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, bu şüphelilerin, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanmasına hükmetti.
'ÖRGÜTSEL BAĞLANTILARI VAR'
Hakimlikçe, PKK'nın tam kapanma öncesi yoğunluk olacağını bildikleri 15 Temmuz otogarında eylem yapmak için fırsata çevirebileceği düşüncesiyle hareket ettikleri, sırt çantalarında 6 adet bomba düzeneği olduğu, Kent karton sigara kutusu içinde PENT diye tabir edilen patlayıcı maddeler olduğunu tespit edildi. Çantadaki bombanın normal bir depoda saklanmayacağı için örgütsel bağlantılı kişilerle iletişime geçileceğini, adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı belirtildi.