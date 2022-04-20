İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğadan net Mescid-i Aksa mesajı

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'la Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı görüştü. Erdoğan, "Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır" mesajını iletti. Görüşmeye ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, "Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.
ÖZBEK OTAĞI'NDA İFTAR
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı. Görüşmede Pençe-Kilit operasyonu, Mescid- i Aksa ve sığınmacıların durumu ele alındı.