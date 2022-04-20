İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğadan net Mescid-i Aksa mesajı

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'la Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı görüştü. Erdoğan, "Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır" mesajını iletti. Görüşmeye ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, "Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.