Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğadan net Mescid-i Aksa mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog’la görüştü. “Herkes bu mübarek mekânı korumak için azami gayret göstermeli” dedi...

    Mescid-i Aksa korunmalı

    Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'la Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı görüştü. Erdoğan, "Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır" mesajını iletti. Görüşmeye ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, "Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.



    ÖZBEK OTAĞI'NDA İFTAR
    Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı. Görüşmede Pençe-Kilit operasyonu, Mescid- i Aksa ve sığınmacıların durumu ele alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kapalı alanda maske kalkıyor mu?
    Haberler Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’la görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğadan net Mescid-i Aksa mesajı
        SON DAKİKA