RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarda buluştu: İşte görüntüler...

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarda buluştu: İşte görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

19.04.2022 20:46 - Son Güncelleme: 19.04.2022 21:19
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarda buluştu: İşte görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarda buluştu: İşte görüntüler...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarda buluştu: İşte görüntüler...

99 GÜL HEDİYE ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti. Bahçeli'nin hediye ettiği güller iftar sofrasına konuldu.

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarda buluştu: İşte görüntüler...

GEÇEN YIL DA BİRLİKTE İFTAR YAPMIŞLARDI

Erdoğan ve Bahçeli geçtiğimiz Ramazan ayında yine bir araya gelerek Özbek Otağı'ndan iftar yapmıştı.

Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarda buluştu: İşte görüntüler...

İşte Erdoğan ve Bahçeli buluşmasından kareler...

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