Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftarda buluştu: İşte görüntüler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.
19.04.2022 20:46 - Son Güncelleme: 19.04.2022 21:19
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı.
99 GÜL HEDİYE ETTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 gül hediye etti. Bahçeli'nin hediye ettiği güller iftar sofrasına konuldu.
GEÇEN YIL DA BİRLİKTE İFTAR YAPMIŞLARDI
Erdoğan ve Bahçeli geçtiğimiz Ramazan ayında yine bir araya gelerek Özbek Otağı'ndan iftar yapmıştı.