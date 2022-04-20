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    • Güncel
    • 21.04.2022 04:01
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    • 21.04.2022 04:01
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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ulaşımda fahiş zam yaparken İstanbulkart reklam filmi ile eleştirilerin hedefi oldu

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki ve Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi uyguladığı ulaşım zamları ile beraber vatandaşlardan tepki çekti. Aynı İBB İstanbulkart reklam filmiyle de eleştirilerin hedefi oldu.

    CHP’li İBB’den tepki çeken reklam filmi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) usulsüz İstanbulkart kullanımı temalı reklam filmi, sosyal medyada tepkilere neden oldu. İBB'nin sosyal medyadan "İstanbulkart kişiye özeldir" başlığıyla yayımladığı reklam filminin altına birçok eleştirel yorum yazıldı.

    Erkek bir yolcunun "Ayşe Abla" olarak anons edildiği reklam filminde, bu vatandaşın İBB'nin ücretsiz sunduğu "anne kartı" kullanmasının yolcular tarafından tepkiyle karşılanması yer aldı.

    FAHİŞ ZAMLARIN ARDINDAN DALGA GEÇER GİBİ REKLAM ÇEKTİLER
    İsraf olduğu ve insanları küçük düşürdüğü gerekçesiyle eleştiriye sebep olan reklam filminin altına bir sosyal medya kullanıcısı, "Sn. Ekrem İmamoğlu, farkında mısınız, siz insanları muhbir olmaya teşvik ediyorsunuz. Ulaşım ücretinin yüksek olması konusunda bir çözüm bulmak yerine böyle reklamlara para mı veriyorsunuz?" diye yazdı.

    BÖYLE VİDEO MU OLUR SAHİDEN?
    Başka bir kullanıcı da "Böyle video mu olur sahiden? Sınıf körlüğü var, acımasızlık var, cinsiyetçilik dahi var. Ayşe Abla'ymış. Seslendirme de zaten şey, napıyosunuz siz? Ben gönüllü halledeyim PR işlerinizi, kiminle çalışıyorsanız bırakın hemen." şeklinde yazarak eleştiride bulundu.

    BİR AN ÖNCE KULLANIMDAN KALDIRIN


    Çok sayıda tepki alan reklam filmindeki mesaja katılmadığını belirten bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımında, "Çok yanlış mesaj veren bir reklam bu. Bir an önce kullanımdan kaldırın. İnsanları çok rencide edecek bir dil kullanılmış." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ulaşımda fahiş zam yaparken İstanbulkart reklam filmi ile eleştirilerin hedefi oldu
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