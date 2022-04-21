Üsteğmen Nuri Örcün'ün hukuk zaferi: FETÖ kumpasıyla atıldığı TSK’ya geri döndü!

Bunu kabul etmeyen Örcün, bu kez hem Hava Kuvvetleri hem de GATA'daki örgüt üyelerinin kumpasına uğradı. Genç subay, yaşadığı sorunların ardından üstlerin emriyle 2009'da GATA Askeri Hastanesi'ne sevk edildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Nuri Örcün'e önce "Sağlam", ardından ise "Akıl sağlığı yerinde değil" raporu verildi. Nuri Örcün, rapor sonrası 2010'da ordudan ihraç edildi. Hakkında "Devlet organlarını aşağılamak" suçundan Askeri Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.