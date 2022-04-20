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    • 20.04.2022 12:33
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    Bursa'daki bombalı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklamalar

    Son dakika haberi! Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen bombalı saldırı sonrası 1 personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlardan Bursa’da flaş açıklamalar

    Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen bombalı saldırı sonrası 1 personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olay yerinde incelemelerde bulundu.

    YAKIN ZAMANDA ELE GEÇİRİLECEK
    İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur." dedi.

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    Haberler Güncel Bursa'daki bombalı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklamalar
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