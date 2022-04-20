Adalet Bakanlığı'ndan Bursa'daki hain terör saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bir yandan PKK, öte yandan FETÖ, öte yandan DHKP-C, öte yandan MLKP, öte yandan DEAŞ, hasılı alfabede neredeyse harf kalmıyor terör örgütlerinin ismini sayarken. Biz görüyoruz ki bu terör örgütlerinin her biri yabancı ülkelerin kucağına oturmuş, onlardan finans, silah, eğitimi desteği alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, bu devletin çalışanlarına, sivil insanlarına, askerine, polisine, zabıt katibine, hakimine, savcısına, infaz koruma memuruna, bu devlete hizmet eden kim varsa herkese saldırıyorlar. Terör örgütleri şunu bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde bugüne kadar nasıl yaptıysa bu kararlılık ve etkinliği artırarak yapmaya devam edecektir. Teröristlerin, terör örgütlerinin inlerine girmeye ve bu millete yaptıkları hain saldırılarının hesabını sormaya, hem terör örgütlerini kurgulayan hem de onların yularını elinde tutan yabancı güçlerin, ülkelerin, ülkemiz ve bölgemiz üzerindeki oyunlarını, hesaplarını bozmaya devam edecektir. Biz Suriye'de, pek çok yerde oyunlarını bozduk. Türkiye üzerindeki oyunlarını bozmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte FETÖ'nün, PKK'nın DHKP-C'nin, diğer terör örgütlerinin üstesinden gelecek güce milletimiz, devletimiz, güvenlik güçlerimiz sahip. Eninde, sonunda bunların kökünü kazıyacağız. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin mücadelesi devam edecektir. Terör örgütleri, devlette görev yapan askerlerimizi, polislerimizi, zabıt katiplerimizi, infaz koruma memurlarımızı, savcılarımızı, hakimlerimizi asla yıldıramayacaklardır. Bir terör eylemi yaptık, bir yere saldırdık diye beklentileri Türkiye'de çalışan güvenlik güçlerinin, infaz koruma memurlarının, hakim ve savcılarımızın, devletin diğer kurumlarının geri adım atacağını düşünüyorlarsa büyük yanılgı içerisindedirler. 40 senedir Türkiye'nin tutumu net şekilde ortadadır."

Bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün ve diğer terör örgütlerinin son günlerde cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiralarını, doğruymuş gibi sosyal medyadan, kendi yayın organlarından ve parlamento içine kadar uzanan bazı kişiler vasıtasıyla gündeme taşıdığını belirten Bozdağ, Türkiye'nin ceza infaz sisteminin net, şeffaf ve dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.