İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yandaşlarının 'Zambiya' komedisi! İşte gerçekler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, 2018 'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından 2 ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

İki ülke arasındaki "Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü" ve "Güvenlik İş Birliği Anlaşması"na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Zambiya İçişleri Bakanı Stephen Kampyongo tarafından imzalandı.

İYİ PARTİ VE CHP YANDAŞLARI ANLAŞMAYI HEDEF ALIRKEN REZİL OLDU

Anlaşmalar TBMM'de görüşülürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan ile CHP'ye yakın medya Türkiye'nin Zambiya ile yaptığı anlaşmayı ti'ye almak isterken rezil oldu.

DENİZİ YOK, GEMİSİ YOK, LİMANI YOK İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener anlaşma ile dalga geçmek isterken, "Geçenlerde Afrika ülkesi Zambiya ile bir anlaşma imzaladılar. 'Gemilerle karşılıklı liman ziyareti yapılması' diyor. Ortada küçük bir sorun var. Zambiya'da liman yok. Çünkü Zambiya'da deniz yok." iddiasında bulundu.