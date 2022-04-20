İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yandaşlarının 'Zambiya' komedisi! İşte gerçekler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, 2018 'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından 2 ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.
İki ülke arasındaki "Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü" ve "Güvenlik İş Birliği Anlaşması"na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Zambiya İçişleri Bakanı Stephen Kampyongo tarafından imzalandı.
İYİ PARTİ VE CHP YANDAŞLARI ANLAŞMAYI HEDEF ALIRKEN REZİL OLDU
Anlaşmalar TBMM'de görüşülürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan ile CHP'ye yakın medya Türkiye'nin Zambiya ile yaptığı anlaşmayı ti'ye almak isterken rezil oldu.
DENİZİ YOK, GEMİSİ YOK, LİMANI YOK İDDİASI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener anlaşma ile dalga geçmek isterken, "Geçenlerde Afrika ülkesi Zambiya ile bir anlaşma imzaladılar. 'Gemilerle karşılıklı liman ziyareti yapılması' diyor. Ortada küçük bir sorun var. Zambiya'da liman yok. Çünkü Zambiya'da deniz yok." iddiasında bulundu.
İYİ Partili ve CHP'li isimler ile yandaşlarının anlaşmaları hedef almaları;
Aynı şekilde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan anlaşma sebebiyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu istifa davet ederken Twitter üzerinden şu iddialarda bulundu:
"28 Temmuz 2018'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Zambiya ile imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nda "gemilerde personel mübadelesi ve gemilerle karşılıklı liman ziyaretlerinden" söz edilmektedir…
Zambiya'nın denize kıyısı olmadığı gibi Deniz Kuvvetleri de yoktur… Karşılıklı gemi ziyaretleri herhalde Fatih Sultan Mehmet gibi gemiler karadan yürütülerek yapılacaktır…
Bu hükümleri içeren bir anlaşmayı okumadan imzaladığı düşüncesinde olduğum için Hulusi Akar'ı, eşgüdümü üstlenmediği için de Mevlüt Çavuşoğlu'nu TBMM Genel Kurulu'nda bugün yaptığım bir konuşmayla istifaya devam ettim…"
İŞTE GERÇEKLER
Peki gerçek başta Meral Akşener ve yandaşlarının iddia ettiği gibi mi? Zambiya'da deniz ve liman yok mu?