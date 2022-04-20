Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.04.2022 23:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2022 23:04
    ABONE OL

    Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın girişimcileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde iftarda ağırladı. Emine Erdoğan, "Nesilleri büyüten, mahsulü büyüten, toprağa bakan, yol bulan, yol açan, çığır açan hep Anadolu kadınıydı. Bizim ülkemizde kadın hep vardı. Bugün de sizlerin sağladığı istihdam, sektörünüzdeki varlığınız, herkese cesaret veriyor. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın girişimcileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde iftarda ağırladı.

    Emine Erdoğan, çeşitli illerden gelen kadın girişimcilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelerek iftar sofrasında buluştuğu kadınların ilham dolu hikayeleri olduğunu belirtti.

    Erdoğan, kadın girişimcilerin başarılarının Türk tarihi, medeniyeti ve Anadolu ruhunun ne kadar canlı olduğunu ispat ettiğini ve Anadolu'nun 13'üncü yüzyılındaki Baciyan-i Rum'u teşkil eden kadın kültürünün devamlılığını gösterdiğini belirtti. Anadolu kadınının geçmişten beri girişimci olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, şunları söyledi:

    "Nesilleri büyüten, mahsulü büyüten, toprağa bakan, yol bulan, yol açan, çığır açan hep Anadolu kadınıydı. Bizim ülkemizde kadın hep vardı. Bugün de sizlerin sağladığı istihdam, sektörünüzdeki varlığınız, herkese cesaret veriyor. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların yaşadığı türlü zorluklar, açmakta zorlandığı kapılar, kıramadığı cam tavanlar var. Kadınlar, onları tek tipleştiren, tasarladıkları modele uydurmaya çalışan, uymayanları oyun dışı bırakan küresel bir mahalle baskısına maruz kalıyor."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakanlıktan hain terör saldırısına ilişkin açıklama
    Haberler Güncel Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle iftarda buluştu
        SON DAKİKA