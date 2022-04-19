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    • Güncel
    • 19.04.2022 19:16
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    • 19.04.2022 19:26
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Hrant Dink cinayeti ve FETÖ'yü aklama sorusu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir takım sorular yöneltti. Soylu 'Hrant Dink Cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir?' sorusunu yönelterek 'Ses ver Kılıçdaroğlu' ifadelerini kullandı.

    Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na Hrant Dink sorusu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, FETÖ elebaşı Gülen ile dişçi üzerinden irtibat kurma, 6'lı mutabakat metnini AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek gibi bazı iddialarda bulundu.

    İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SORULAR
    Kılıçdaroğlu iddiaların hepsine sessiz kalırken Soylu bu kez Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden yüklendi.

    HRANT DİNK CİNAYETİ VE FETÖ İLİŞKİSİ
    Ses ver Kılıçdaroğlu-2 ifadeleriyle seslenen İçişleri Bakanı Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu soruları sordu:

        FETÖ'YÜ KURTARMA GÖREVİNİ KILIÇDAROĞLU'NA KİM VERMİŞTİR?
        "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Nisan 2022 tarihinde Hrant Dink Vakfı ziyareti sırasında Hrant Dink cinayeti ile ilgili, mahkeme kararlarını yok sayan ve FETÖ'yü bu davadan aklamaya yönelik açıklamalarda bulunmuştur.

        Kemal Kılıçdaroğlu "Tetikçinin hapiste ama katillerin aydınlığa çıkarılmadığını, karanlık odakların açığa çıkarılması gerektiğini" ifade etmiş. Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı okumamış. Mahkeme tarafından olayın faili net şekilde belirlenmiş, cinayete göz yuman ve amaçları için tedbir almaksızın bekleyenler, ayrıca cinayetin arkasındaki karanlık odaklar açık şekilde tespit edilmiştir."

        HRANT DİNK CİNAYETİNDEN FETÖ'YÜ KURTARMA OPERASYONUDUR
        Mahkeme kararları ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bu açıklama, Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma operasyonudur. Eğer kendileri cinayetin katillerini cezalandırmakta samimi iseler, mahkeme kararını ellerine alıp bu cinayetin failleri olan FETÖ elebaşını, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı ve Faruk Mercan gibi diğer isimleri, ilişki kurduğu büyükelçilerden talep etmelidir.
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        Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Hrant Dink cinayeti ve FETÖ'yü aklama sorusu
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