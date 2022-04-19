İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Hrant Dink cinayeti ve FETÖ'yü aklama sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu "Tetikçinin hapiste ama katillerin aydınlığa çıkarılmadığını, karanlık odakların açığa çıkarılması gerektiğini" ifade etmiş. Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı okumamış. Mahkeme tarafından olayın faili net şekilde belirlenmiş, cinayete göz yuman ve amaçları için tedbir almaksızın bekleyenler, ayrıca cinayetin arkasındaki karanlık odaklar açık şekilde tespit edilmiştir."