İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Hrant Dink cinayeti ve FETÖ'yü aklama sorusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, FETÖ elebaşı Gülen ile dişçi üzerinden irtibat kurma, 6'lı mutabakat metnini AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek gibi bazı iddialarda bulundu.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SORULAR
Kılıçdaroğlu iddiaların hepsine sessiz kalırken Soylu bu kez Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden yüklendi.
HRANT DİNK CİNAYETİ VE FETÖ İLİŞKİSİ
Ses ver Kılıçdaroğlu-2 ifadeleriyle seslenen İçişleri Bakanı Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu soruları sordu: