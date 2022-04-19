Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.04.2022 18:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2022 18:42
    ABONE OL

    Son dakika: MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz Suriye’de de devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, etkisiz hale getirildi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek. " denildi.

    10 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine, sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    10 terörist etkisiz hale getirildi
    Haberler Güncel Son dakika: MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA