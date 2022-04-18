İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'HDP, FETÖ ve PKK' soruları! Sev ver Kılıçdaroğlu...

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmez YPG Terör Örügütü Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklarından onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?

Altılı masa sonrasında imzalanan mutabakat metnini, partideki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?