İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'HDP, FETÖ ve PKK' soruları! Sev ver Kılıçdaroğlu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin ya da partisinin karıştığı birçok skandalda sessizliğe bürünüyor.
Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, FETÖ elebaşı Gülen ile dişç üzerinden irtibat kurma, 6'lı mutabakat metnini AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek gibi bazı iddialarda bulundu.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SORULAR
Kılıçdaroğlu iddiaların hepsine sessiz kalırken Soylu bu kez Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden yüklendi.
SES VER KILIÇDAROĞLU
"Ses ver Kılıçdaroğlu!?' ifadeleriyle paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu soruları sordu:
TÜRK POLİSİNE HAKARETE TEPKİSİZ Mİ KALACAKSIN?
"Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmez YPG Terör Örügütü Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklarından onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?
Altılı masa sonrasında imzalanan mutabakat metnini, partideki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?