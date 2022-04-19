Kocaeli’de otoyolu ulaşıma kapatan TIR yangını

Kaza saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çenedere mevkisinde meydana geldi. Uğur Kara yönetimindeki 34 UB 5031 plakalı boş bira kutusu yüklü TIR, bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Bu sırada aynı yöne giden Musa Şahin idaresindeki TIR, kaza yapan TIR'ın dorsesine çarptı. Yanan TIR'ın sürücüsü Uğur Kara, Musa Şahin tarafından alevler içerisinde kalan TIR'dan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Kara, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Ulaşıma kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçlarla ile söndürme çalışmaları sırasında konteynerden çıkarılan boş bira kutularının kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı.