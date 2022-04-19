Kocaeli’de otoyolu ulaşıma kapatan TIR yangını





'ÇARPTIKTAN HEMEN SONRA YANMAYA BAŞLADI'

Diğer aracın şoförünü sıkıştığı yerden çıkaran Musa Şahin, "TIR beni solladı, solladıktan sonra kaymaya başlayıp bariyerlere vurdu. Bariyere çarptıktan hemen sonra yanmaya başladı, ben de ona çarpmamak için aniden fren yaptım yavaş bir şekilde çarptım. İndim ve arkadaşı sıkıştığı yerden çıkardım. Çok süratli değildi, yağmur nedeniyle yol zaten kayıyordu. Onun da yapacak bir şeyi yoktu, benim de yapacak bir şeyim yoktu. Ucuz atlattık" dedi.

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