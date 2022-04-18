Mehmetçik vurdu ses Fransa'dan geldi! Marsilya'daki teröristler sokaklara çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Hem karadan hem de havadan sürdürülen operasyon hakkında Akar, "Belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün bir çöküş süreci içinde olduğunu görüyoruz." dedi.
KOMANDOLAR VURDU ONLAR ZIPLADI
Mehmetçik bölgeyi bombalardan Avrupa'ki PKK'lı teröristler ise sokaklara dökülmeye başladı.