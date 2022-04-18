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    • 18.04.2022 09:52
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    • 18.04.2022 10:02
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    Mehmetçik vurdu ses Fransa'dan geldi! Marsilya'daki teröristler sokaklara çıktı

    Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde Pençe-Kilit operasyonu başlatıldı. Hem havadan hem karadan bombardıman devam ederken teröristler tek tek yok edildi. Komandolar vurdukça Fransa'dan ağlama sesleri yükseldi. MSB operasyonu duyurduğu andan itibaren Marsilya'da PKK'lı teröristler sokaklara indi.

    takvim.com.tr
    Mehmetçik vurdu ses Fransa’dan geldi!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

    Hem karadan hem de havadan sürdürülen operasyon hakkında Akar, "Belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör örgütünün bir çöküş süreci içinde olduğunu görüyoruz." dedi.

    KOMANDOLAR VURDU ONLAR ZIPLADI

    Mehmetçik bölgeyi bombalardan Avrupa'ki PKK'lı teröristler ise sokaklara dökülmeye başladı.
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        Haberler Güncel Mehmetçik vurdu ses Fransa'dan geldi! Marsilya'daki teröristler sokaklara çıktı
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