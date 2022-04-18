Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri hangileri? Bakanlığın çarpıcı araştırması sonuçlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na (İlçe SEGE-2022) göre, birinci kademe gelişmiş ilçeler, Marmara Bölgesi'nde 36, Ege Bölgesi'nde 13, İç Anadolu'da dokuz, Akdeniz Bölgesi'nde beş, Karadeniz'de iki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da birer tane bulunuyor. Birinci kademe gelişmiş ilçelerin toplam nüfusu, 2020 yılı itibarıyla 25.3 milyon seviyesinde olup nüfusun yüzde 30.2'sini oluşturuyor.

En gelişmiş ilçeleri kapsayan birinci gelişmişlik kademesinde genel olarak Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi yer alırken, Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon - Ortahisar ve Samsun - Atakum, Doğu Anadolu Bölgesi'nden Erzurum - Yakutiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Gaziantep - Şehitkamil ilçeleri birinci gelişmişlik kademesine girdi.