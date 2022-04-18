Terör örgütü PKK'ya 'Pençe-Kilit' operasyonuyla darbe! Teröristlere bomba yağıyor

HAREKÂTA KATILAN PİLOTLARA TELSİZDEN HİTAP ETTİ

Millî Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekâtına katılan pilotlarla da telsizden görüştü.

Pilotlara başarı dileklerini ileten Bakan Akar, "Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz. Şu ana kadar belirlenen hedefler planlanan şekilde başarıyla vuruldu. Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz bu görevler her zaman gururla hatırlanacak." diye konuştu.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de icra edilmekte olan Mavi Vatan Tatbikatı'nı sevk ve idare eden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile de görüşen Bakan Akar, "Bir taraftan terörle mücadele operasyonlarımız devam ederken diğer taraftan ülkemizin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, pruvanız neta denizleriniz sakin olsun. Leventlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, buradaki incelemelerini tamamlamasının ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekât Merkezine geçti.