Terör örgütü PKK'ya 'Pençe-Kilit' operasyonuyla darbe! Teröristlere bomba yağıyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhına geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezine geçti.
OPERASYON BAŞLADI
Burada Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtına ilişkin brifing alan Bakan Akar daha sonra Muharip Hava Kuvveti Harekât Merkezi ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Hava harekâtındaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar, "Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe-Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır." diye konuştu.