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    • 18.04.2022 14:56
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    CHP’li Çorlu Belediyesi'nde grev kapıda

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sendikanın aldığı grev kararını belediyenin kapısına asan belediye işçileri grev oylamasında da evet oyu kullandı. Yasal süre içerisine belediye ve sendika yöneticileri arasında anlaşma sağlanamazsa CHP’li belediyenin işçileri greve gidecek.

    takvim.com.tr
    İHA
    CHP’li belediyede grev kapıda

    Önceki gün Çorlu Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan oylamada sendika üyesi 574 işçi sandık başına giderek oyunu kullandı. Oylama sonunda 437 sendika üyesi işçi greve evet derken 133 işçi grev kararına ilişkin hayır oyu kullandı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

    Grev kararının belediye binasına asılması ve grev oylamasında evet oyu çıkmasının ardından işçilerde de belediyede de sendika cephesinde de bekleyiş hakim. Yasal süre içerisinde anlaşma sağlanamaz, taraflar şartlarda mutabık kalamazlarsa CHP'li Çorlu Belediyesi'nin işçileri greve çıkacak.

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