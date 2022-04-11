CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devlet kurumlarını hedef almayı alışkanlık haline getirdi.
Son olarak Et ve Süt Kurumu'na baskın düzenlemeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Göç İdaresi Başkanlığı'nı hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖÇ İDARESİ'NE 'BASKIN' İMASI
Kılıçdaroğlu Jandarma Genel Komutanlığı'nın Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajı alıntılayıp Göç İdaresi Başkanlığı'na 'baskın' yapacağını ima eden açıklamalar yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde." dedi.
İÇİŞLERİ'NDEN YANIT GELDİ
Kılıçdaroğlu'na yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı ve göç ile ilgili sosyal medya paylaşımına değinerek, şu değerlendirmeyi yaptı: