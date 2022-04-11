"Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor, kendi SGK Genel Müdürlüğü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediliyor. O, eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı, onun illegal bir şekilde SGK'ye taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O, bir kere SGK Başkanlığında bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin, bu ülkeye neler yaptığının bedellerini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi, Sahil Güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Ama onlarda tabii kara çalma, iftira atma elbette ki her zamanki karakterleridir. Göç İdaresinden randevu alacakmış da... Ne kadar yabancı nereden geçmiş, nasıl geçmiş, nasıl olmuş birtakım sorular soruyor. O soruların cevapları verildi Türkiye'de."

KILIÇAROĞLU'NUN DEVLET KURUMLARINA BASKIN GİRİŞİMLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu daha önce Merkez Bankası, TÜİK, Milli Eğitim Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşmüş Kavcıoğlu da "Bizi siyasete alet etmeyin" mesajı vermişti.

TÜİK, MEB ve Et ve Süt Kurumu'na giremeyen Kemal Kılıçdaroğlu kapı önünde bekleyip algı operasyonunu orada sürdürmüştü. Kılıçdaroğlu MEB kapısının kilitlendiğini iddia etmiş kilidin Kılıçdaroğlu'nun koruması tarafından talep edildiği ortaya çıkmışıtı.