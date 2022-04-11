Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.04.2022 18:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 19:13
    ABONE OL

    İçişleri'nden Göç İdaresi'ni hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt!

    Son dönemde devlet kurumlarını hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak Göç İdaresi Başkanlığı'na 'baskın' yapacağını ima eden açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'na yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Süleyman Soylu,"Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor, kendi SGK Genel Müdürlüğü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediliyor. O, eski Türkiye'deydi. dedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na yanıt gecikmedi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devlet kurumlarını hedef almayı alışkanlık haline getirdi.

    Son olarak Et ve Süt Kurumu'na baskın düzenlemeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Göç İdaresi Başkanlığı'nı hedef aldı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖÇ İDARESİ'NE 'BASKIN' İMASI
    Kılıçdaroğlu Jandarma Genel Komutanlığı'nın Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajı alıntılayıp Göç İdaresi Başkanlığı'na 'baskın' yapacağını ima eden açıklamalar yaptı.

    Kılıçdaroğlu, "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde." dedi.

    İÇİŞLERİ'NDEN YANIT GELDİ
    Kılıçdaroğlu'na yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

    Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı ve göç ile ilgili sosyal medya paylaşımına değinerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor, kendi SGK Genel Müdürlüğü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediliyor. O, eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı, onun illegal bir şekilde SGK'ye taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O, bir kere SGK Başkanlığında bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin, bu ülkeye neler yaptığının bedellerini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi, Sahil Güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Ama onlarda tabii kara çalma, iftira atma elbette ki her zamanki karakterleridir. Göç İdaresinden randevu alacakmış da... Ne kadar yabancı nereden geçmiş, nasıl geçmiş, nasıl olmuş birtakım sorular soruyor. O soruların cevapları verildi Türkiye'de."

        KILIÇAROĞLU'NUN DEVLET KURUMLARINA BASKIN GİRİŞİMLERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu daha önce Merkez Bankası, TÜİK, Milli Eğitim Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanmıştı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşmüş Kavcıoğlu da "Bizi siyasete alet etmeyin" mesajı vermişti.

        TÜİK, MEB ve Et ve Süt Kurumu'na giremeyen Kemal Kılıçdaroğlu kapı önünde bekleyip algı operasyonunu orada sürdürmüştü. Kılıçdaroğlu MEB kapısının kilitlendiğini iddia etmiş kilidin Kılıçdaroğlu'nun koruması tarafından talep edildiği ortaya çıkmışıtı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li İBB PR için parayı bastırdı
        Haberler Güncel İçişleri'nden Göç İdaresi'ni hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt!
            SON DAKİKA