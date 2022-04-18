Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kars'ta öğrencilerle iftar yaptı

Gençlerle yan yana oturup, sohbet edip, aynı ekmeği paylaşmanın ayrı bir hazzı olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bu iftarların bir hatırası olsun istiyoruz. Burada sizlerle tanıştık. Bunu devam ettirelim. Sizleri Ankara'da bakanlıkta ağırlayalım. Ankara'da sizleri misafir edeceğiz. Bakanlık sizin bakanlığınız. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin bakanlığı. İnşallah Ankara'da buluşur, sohbet eder ve kucaklaşacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi

Daha sonra Nuri Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle burada da bir süre sohbet etti.