CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'biz yaptık' algısı yine elinde patladı: İşte Tuzla Kamil Abduş Gölü Parkı gerçekleri





CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Tuzla Kamil Abduş Gölü Parkı'nın yıllardır bakımsız kaldığı iddia ederek şimdilerde yapılan çalışma ile çok özenli bir gezi, yürüyüş, dinlenme ve kuş gözlem noktası olduğunu söyledi.



İMAMOĞLU'NUN 'BİZ YAPTIK' ALGISI

İmamoğlu konuya ilişkin paylaşımında, "Tuzla Kamil Abduş Gölü Parkı çok güzel oldu. Kuşların göç yolu üzerindeki bu özel alanın çevresi yıllardır bakımsız kalmıştı. Şimdi çok özenli bir gezi, yürüyüş, dinlenme ve kuş gözlem noktası oldu" ifadelerini kullandı.