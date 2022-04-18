CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'biz yaptık' algısı yine elinde patladı: İşte Tuzla Kamil Abduş Gölü Parkı gerçekleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetten uzak, algıya dayalı belediyecilik anlayışı sürüyor.
Bunun son örneği İstanbul'un Tuzla ilçesinde kayıtlara geçti.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Tuzla Kamil Abduş Gölü Parkı'nın yıllardır bakımsız kaldığı iddia ederek şimdilerde yapılan çalışma ile çok özenli bir gezi, yürüyüş, dinlenme ve kuş gözlem noktası olduğunu söyledi.
İMAMOĞLU'NUN 'BİZ YAPTIK' ALGISI
İmamoğlu konuya ilişkin paylaşımında, "Tuzla Kamil Abduş Gölü Parkı çok güzel oldu. Kuşların göç yolu üzerindeki bu özel alanın çevresi yıllardır bakımsız kalmıştı. Şimdi çok özenli bir gezi, yürüyüş, dinlenme ve kuş gözlem noktası oldu" ifadelerini kullandı.
Ancak gerçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'biz yaptık' algısından farklıydı.
AK PARTİ %80'İNİ YAPTI, CHP'Lİ İBB %20'LİK KISMI ANCAK 3 YILDA TAMAMLADI!
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Kamil Abduş Gölü Parkı'nın Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce AK Partili İBB yönetimi tarafından 5 etap olarak projelendirildiğini ve bunun 1. etabının %80'inin tamamlandığını duyurdu.