Ekrem İmamoğlu, CHP'li ve İYİ Partili Meclis üyelerinin gerçeklerle yüzleşecek cesareti yok! Salondan kaçtılar...

İMAMOĞLU'NDAN İKİYÜZLÜLÜK: VETO EDECEĞİM

Öte yandan daha önce ulaşımı ucuzlatacağını vaat eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilere yönelik indirim kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıkladı.