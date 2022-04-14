Ekrem İmamoğlu, CHP'li ve İYİ Partili Meclis üyelerinin gerçeklerle yüzleşecek cesareti yok! Salondan kaçtılar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan ayı 4'üncü oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kürsüde konuşma yaparken dikkat çeken bir an yaşandı.
Göksu'nun İstanbul'un gerçeklerini belgeleriyle açıkladığı sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li ve İYİ Partili Meclis üyeleri salondan kaçtı.
İBB'NİN FAHİŞ ZAMMINDAN ÖĞRENCİLER MUAF TUTULACAK
Öte yandan bugünkü oturumda İBB'nin ulaşımda yaptığı fahiş zamdan öğrencilerin muaf tutulması kararlaştırıldı.