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    • 15.04.2022 00:32
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    Ekrem İmamoğlu, CHP'li ve İYİ Partili Meclis üyelerinin gerçeklerle yüzleşecek cesareti yok! Salondan kaçtılar...

    CHP'li İBB yönetimi ve ittifak ortağı İYİ Parti'nin gerçeklerle yüzleşecek cesareti olmadığı bugün bir kez daha gözler önüne serildi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul'un gerçeklerine dair belgelerle yaptığı konuşma sırasında Ekrem İmamoğlu, CHP'li ve İYİ Partili Meclis üyeleri salondan kaçtı. Bu durum büyük tepkiyle karşılandı.

    İmamoğlu ve saz ekibi salondan kaçtı!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan ayı 4'üncü oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

    İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kürsüde konuşma yaparken dikkat çeken bir an yaşandı.



    Göksu'nun İstanbul'un gerçeklerini belgeleriyle açıkladığı sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li ve İYİ Partili Meclis üyeleri salondan kaçtı.



    İBB'NİN FAHİŞ ZAMMINDAN ÖĞRENCİLER MUAF TUTULACAK
    Öte yandan bugünkü oturumda İBB'nin ulaşımda yaptığı fahiş zamdan öğrencilerin muaf tutulması kararlaştırıldı.



        İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından öğrenci ulaşımına yapılan yüzde 40'lık zammın, Cumhur İttifakı oylarıyla İBB Meclisi'nde geri alındığını duyurdu.

        CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine 'hayır' dedi.

        İMAMOĞLU'NDAN İKİYÜZLÜLÜK: VETO EDECEĞİM
        Öte yandan daha önce ulaşımı ucuzlatacağını vaat eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilere yönelik indirim kararını veto ederek meclise iade edeceğini açıkladı.
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        İmamoğlu ve saz ekibi salondan kaçtı!
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu, CHP'li ve İYİ Partili Meclis üyelerinin gerçeklerle yüzleşecek cesareti yok! Salondan kaçtılar...
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