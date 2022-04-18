Son dakika: Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu 5 bina toprak altında kaldı

Ustaoğlu, başta AFAD olmak üzere Sürmene ve Araklı kaymakamları, belediyeler, DSİ ve diğer tüm ekiplerin olay yerine geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dere yatağı boyunca 19 vatandaşımız tahliye edildi riskli gördüğümüz evlerinden. Aynı zamanda yine riskli gördüğümüz iki ilköğretim okulumuzu da bugün tatil ettik. Şu an arkadaşlarımız takip ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi şu an kısmen baraj etkisinin oluştuğu dere yatağında su kendine bir yatak buldu ve şu an kısmen su tahliyesi devam ediyor. İnşallah arkadaşlarımız da devam edecek. Şu an makineli bir müdahale yapmamız söz konusu değil çünkü riskli bir durum söz konusu. Devamında da biliyorsunuz, yamaçta devam eden bir risk söz konusu. Onun için şimdi tedbirlerimizi alıyoruz. AFAD'ımızla, DSİ'mizle, tüm kurumlarımızla burayı takip ederek önümüzdeki günlerde dere yatağındaki duruma göre ilave tedbirleri alacağız."