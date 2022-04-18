Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 18.04.2022 17:56
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    • 18.04.2022 18:14
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    CHP tarafından fonlanan Artı TV'de skandal yayın! TSK'ya 'saldırgan' suçlaması, teröristlere 'gerilla' güzellemesi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Kilit Operasyonu sonrası CHP tarafından fonlanan Artı TV'de skandal bir yayın patlak verdi. 'Gündem İçinden' isimli programda Mehmetçiğin başlattığı harekat saldırı olarak tanımlanırken PKK'nın bir kolu HPG'nin açıklamalarına da çarşaf çarşaf yer verildi. Yayına çıkarılan Aziz Köylüoğlu ismindeki gazeteci görünümlü provokatör ise teröristlere ise 'gerilla' methiyesi düzdü.

    CHP tarafından fonlanan Artı TV’de skandal yayın!

    Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızda ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarına karşı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyinde teröristlere bir darbe daha vuruldu.

    Gece saatlerlerine F-16'lar ve SİHA'lar bölgeyi yoğun bombardıman altına aldı, komandolar ve topçular ise karadan teröristleri yok etmek için yola koyuldu.



    Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



    CHP YANDAŞI ARTI TV'DE SKANDAL YAYIN
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde teröristleri temizlemeye devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fonlanan yandaş Artı TV'de konuya ilişkin skandal bir yayına imza atıldı.



        HPG'NİN AÇIKLAMARINI YAYINLADILAR, OPERASYONA 'SALDIRI' DEDİLER
        Mehmetçiğin yürüttüğü terör operasyonlarını saldırı olarak tanımlayan CHP'nin fonladığı Artı TV, terör örgütü PKK'nın kolu olan HPG'nin açıklamalarını da satır satır yayınladı.



        GAZETECİ GÖRÜNÜMLÜ PROVOKATÖRÜ YAYINA ÇIKARDILAR: GERİLLA GÜZELLEMESİ YAPTI
        Skandal yayına bağlanan Aziz Köylüoğlu ismindeki gazeteci görünümlü provokatör, bölgeyi 'Güney Kürdistan' olarak tanımlayıp, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne işgalci suçlamasında bulundu.

        Provokatör Köylüoğlu, teröristlere ise 'gerilla' methiyesi düzdü.



        "YAYINI KANDİL'DEN YAPSAYDINIZ"
        CHP'ye yakınlığıyla bilinen fondaş Artı TV'nin TSK'nın operasyonunu konu alan yayına adeta terör örgütü sözcülüğünü yürüten gazeteci görünümlü bir provokatörü çıkarması sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.
            İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya baskın
            Haberler Güncel CHP tarafından fonlanan Artı TV'de skandal yayın! TSK'ya 'saldırgan' suçlaması, teröristlere 'gerilla' güzellemesi
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