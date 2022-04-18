CHP tarafından fonlanan Artı TV'de skandal yayın! TSK'ya 'saldırgan' suçlaması, teröristlere 'gerilla' güzellemesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızda ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarına karşı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyinde teröristlere bir darbe daha vuruldu.
Gece saatlerlerine F-16'lar ve SİHA'lar bölgeyi yoğun bombardıman altına aldı, komandolar ve topçular ise karadan teröristleri yok etmek için yola koyuldu.
CHP YANDAŞI ARTI TV'DE SKANDAL YAYIN
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde teröristleri temizlemeye devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fonlanan yandaş Artı TV'de konuya ilişkin skandal bir yayına imza atıldı.