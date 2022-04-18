Pençe-Kilit harekatında PKK'ya büyük darbe! Kandil'in kilidi açılır mı? Teröristlerin morali kırıldı

Operasyon ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlanan hedeflerin ele geçirildiğini ve çok sayıda PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Tüm dünyanın dikkatini çeken operasyonu Abdullah Ağar şöyle değerlendirdi:
"Tabii Türkiye'den bakıldığı zaman Şırnak'tan Hakkari'ye doğru Sinat-Haftanin, Zap-Hakurk 4 temel terör kamp alanı var. İşte arada Avaşin-Basyan-Metina diğer terör kamp alanları var. Zap bölgesinde boşluk var. Mehmetçik alan hakimiyetini sağlayıp burayı birbirine bağlayacak ve o bölgeyi kilitleyecek. Neyi kilitleyecek? Türkiye sınırının ötesindeki dağlık alanlarda PKK'nın kullanmış oldukları boşlukları tamamen ortadan kaldıracak.