Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.04.2022 13:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2022 13:20
    ABONE OL

    Pençe-Kilit harekatında PKK'ya büyük darbe! Kandil'in kilidi açılır mı? Teröristlerin morali kırıldı

    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için operasyona başladı. Pençe-Kilit isimli operasyonda, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde önceden belirlenen hedefler tek tek vuruluyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar operasyonu değerlendirdi. Peki harekatın amacı ne? Kandil'in kilidi açılır mı? İşte detaylar...

    Kandil’in kilidi açılır mı?

    Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu" başlatıldı. Operasyonu ATAK helikopterleri, İHA, SİHA'lar destekledi. Komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurları hedefleri tam isabetle vurdu.

    Operasyon ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, planlanan hedeflerin ele geçirildiğini ve çok sayıda PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Tüm dünyanın dikkatini çeken operasyonu Abdullah Ağar şöyle değerlendirdi:

    "Tabii Türkiye'den bakıldığı zaman Şırnak'tan Hakkari'ye doğru Sinat-Haftanin, Zap-Hakurk 4 temel terör kamp alanı var. İşte arada Avaşin-Basyan-Metina diğer terör kamp alanları var. Zap bölgesinde boşluk var. Mehmetçik alan hakimiyetini sağlayıp burayı birbirine bağlayacak ve o bölgeyi kilitleyecek. Neyi kilitleyecek? Türkiye sınırının ötesindeki dağlık alanlarda PKK'nın kullanmış oldukları boşlukları tamamen ortadan kaldıracak.

        Operasyonun amacının bu olduğu gözüküyor. Ama tek amaç bu değil. Alan hakimiyetiyle birlikte PKK'nın Türkiye'ye yakın alanlardaki istismar etmiş olduğu bölgeleri tamamen elinden almak. PKK burada propaganda yapıyordu, 'kurtarılmış bölge' diyerek. Buraya kimse giremiyordu. Zaman içerisinde biz girdik ama yine zaman içerisinde çeşitli sayiklerle beraber çıktık geldik.

        PKK, Zap bölgesi varlığı üzerinden örgüt içerisindeki teröristleri motive ediyor. İşte Türkiye Zap'a girdiği zaman teröristin moralini kırıyor. Zap Türk-Kürt kardeşliğinin perçinlendiği yerdir. PKK sitelerine bakıldığı zaman en çok KDP'ye kızıyorlar. Çünkü KDP ile birlikte PKK'ya karşı bir güç üretiyoruz o bölgede. İşte bu PKK'nın kavramsal tuzağını bozuyor. Yani Türkler ve Kürtler, Kürt etnik kimliğini istismar eden PKK'ya karşı beraber mücadele ediyor.

        Bu bölgeye peşmerge ya da Irak güvenlik güçleri giremiyor. İşte böyle olunca bizim bu istismara engel olmamız lazım. PKK buradan güç üretmeye çalışıyor. Buradan Suriye, İran ve Ermenistan'a etki etmeye çalışıyorlar. İşte Türkiye burada elindeki silahı çekip alıyor. Türkiye burada etki silahını elinden alıyor. PKK burada 'coğrafyayı ben kontrol ediyorum' diyordu ama artık Mehmetçik kontrol ediyor.

        Yapılan bu hamleler PKK'nın bölgede oynadığı etnik oyunu bozuyor. PKK, Suriye'de siyasi kanatlar üzerinden KDP ile PKK bir araya getirmeye çalışıyor. Ama Irak'ta KDP PKK'ya karşı Türkiye ile birlikte mücadele ediyor. Burada artık KDP'de oyunu bozuyor. Bu anlamda Zap harekatı özel bir nitelik üretiyor. PKK burada Türkiye ve KDP'yi suçluyor. Burada kavramsal bir boyut da var."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lı masa birbirine girdi
        Haberler Güncel Pençe-Kilit harekatında PKK'ya büyük darbe! Kandil'in kilidi açılır mı? Teröristlerin morali kırıldı
            SON DAKİKA