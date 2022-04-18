Pençe-Kilit harekatında PKK'ya büyük darbe! Kandil'in kilidi açılır mı? Teröristlerin morali kırıldı

Operasyonun amacının bu olduğu gözüküyor. Ama tek amaç bu değil. Alan hakimiyetiyle birlikte PKK'nın Türkiye'ye yakın alanlardaki istismar etmiş olduğu bölgeleri tamamen elinden almak. PKK burada propaganda yapıyordu, 'kurtarılmış bölge' diyerek. Buraya kimse giremiyordu. Zaman içerisinde biz girdik ama yine zaman içerisinde çeşitli sayiklerle beraber çıktık geldik.

PKK, Zap bölgesi varlığı üzerinden örgüt içerisindeki teröristleri motive ediyor. İşte Türkiye Zap'a girdiği zaman teröristin moralini kırıyor. Zap Türk-Kürt kardeşliğinin perçinlendiği yerdir. PKK sitelerine bakıldığı zaman en çok KDP'ye kızıyorlar. Çünkü KDP ile birlikte PKK'ya karşı bir güç üretiyoruz o bölgede. İşte bu PKK'nın kavramsal tuzağını bozuyor. Yani Türkler ve Kürtler, Kürt etnik kimliğini istismar eden PKK'ya karşı beraber mücadele ediyor.