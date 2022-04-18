Son dakika görüntüleri: 'Pençe- Kilit Operasyonu'nuyla Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri obüslerle vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle de terörist hedefler ateş altına alındı. Bölgedeki hareketlilik sabaha kadar sürdü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörist hedeflere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamının ele geçirildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip eden Akar, daha sonra Komutanlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığına geçti.
Harekat Merkezi'nde Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip eden Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, harekata katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Pençe Kilit Operasyonu başlatıldığını dile getiren Akar, şu bilgileri verdi:
"Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip dün akşamdan itibaren Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir.
ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz hava hücum harekatı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve belirlenen hedefleri ele geçirmiştir. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz."
"OPERASYON PLANLANDIĞI GİBİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
"Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri unsurlarımızın katıldığı operasyon planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir" diyen Akar, şöyle devam etti: