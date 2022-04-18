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    Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın İdlib’teki mülteciler için başlattığı briket ev projesi 60 bini aşkın konuta ulaştı

    Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın İdlib’teki mülteciler için başlattığı briket ev projesi hedefini aştı. Şimdiye kadar 60 bini aşkın konut yapıldı...

    Türk evi

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda başlatılan proje, mültecilerin yüzünü güldürdü. Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği briket evler hedefini aştı. Suriye'nin İdlib kentindeki kerpiç evlerin sayısı 60 bini geçti. Kızılay'ın 2 bin 101 kerpiç evi bayram sonrası teslim edeceği belirtildi. Bu arada Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde Suriye İdlib'te yetim çocuklar için iftar yemeği programı düzenledi. İftarda bulunan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Suriye'de günde 77 bin aileye iftar veriyoruz. 30 binden fazla aileye gıda desteği veriyoruz. 12 yetimhanemizden 3 bin tane yetimimiz var. Onların gıda, beslenme, giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Günde yaklaşık 30 bin ekmek dağıtıyoruz. Suriye genelinde bin 396 kamp var" dedi. (Fatma GÖKSÜ)



    Türkiye, İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.



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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın İdlib’teki mülteciler için başlattığı briket ev projesi 60 bini aşkın konuta ulaştı
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