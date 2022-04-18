CHP'li Kılıçdaroğlu'nun Mersin’de gerçekleştirdiği miting ve ziyaretlerin tüm faturalarını belediyeye ödettiği ortaya çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre, mitingle ilgili de basında tanıtım ve haber yapılmasıyla için 125 bin 670 lira gibi harcama görüldüğünü belirten Topkara, "Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de kamyoncularla buluşmasında 76 bin 995 lira gider, çeşitli hediyeler için de 139 bin 830 lira gibi harcama yine belediye kasasından yapılmış. Bu toplantı için il dışından gelen konukların misafir edilmesiyle ilgili de 318 bin 600 lira gibi meblağ harcanmış" ifadelerini kullandı.