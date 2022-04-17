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    • 18.04.2022 00:52
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    • 18.04.2022 14:18
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    Irak'ın kuzeyine Pençe Kilit Operasyonu! MSB duyurdu: 19 terörist öldürüldü

    Son dakika haberine göre, Pençe Kilit Operasyonu başladı. PKK'ya yönelik operasyon sürerken terör örgütüne ait hedeflerin yoğun ateş altına alındığını belirten Bakan Akar, "Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi. Teröristlerin vurulduğu görüntüleri yayınlayan MSB'den yapılan paylaşımda ise, "Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi." ifadeleri kullanıldı. Son dakika gelen bilgiye göre MSB, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe Kilit Operasyonu"nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Pençe Kilit Operasyonu başladı!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı PKK'ya yönelik operasyonların başarıyla devam ettiğini belirten bir paylaşım yaptı.

    Yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi." ifadelerine yer verildi.



    Son dönemde gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.

    19 TERÖRİST BUMM

    Milli Savunma Bakanlığı, planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


    Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı.

    BÖLGE KONTROL ALTINA ALINMAYA BAŞLADI

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

        Operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip eden Akar, daha sonra Komutanlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığına geçti.

        Harekat Merkezi'nde Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip eden Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, harekata katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

        Komandolar Kuzey Irak'ta! Terör yuvaları yok ediliyor

        Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Pençe Kilit Operasyonu başlatıldığını dile getiren Akar, şu bilgileri verdi:

        "Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip dün akşamdan itibaren Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir.

        ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz hava hücum harekatı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve belirlenen hedefleri ele geçirmiştir. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz."

        "OPERASYON PLANLANDIĞI GİBİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
        "Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri unsurlarımızın katıldığı operasyon planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir" diyen Akar, şöyle devam etti:

        "40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak için faaliyetlerimiz bundan önce olduğu gibi şimdi de kararlılıkla devam etmektedir. Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir.

        Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a PENÇE-KİLİT Operasyonu!

        Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Ülkemize, sınırlarımıza yönelik saldırı teşebbüsünde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bizim temel hedefimizdir. Biz bu harekatı planlarken ve icrası sırasında özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için her zaman olduğu gibi azami hassasiyet gösterdik. Bu operasyonda da bu konuda son derece dikkatli ve hassas olmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."

            Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda görev alan personele başarılar diledi.

            Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile sabahın ilk ışıklarına kadar Harekat Merkezi'nde Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti.


            AMAN VERMEMEKTE KARARLIYIZ
            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalleş terör örgütüne ve destekçilerine Türkiye sınırları içerisinde ve sınırların ötesinde aman vermemekte kararlı olduklarını bildirdi.

            Oktay, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

            TSK'nın Pençe Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını yok ettiğini vurgulayan Oktay, "Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.


            CENAB-I ALLAH KAHRAMAN MEHMETÇİĞİMİZİN YARDIMCISI OLSUN
            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadıkları gibi terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceklerini bildirdi.

            Altun, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

            TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının yerle bir edildiğini belirten Altun, "PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, 'terörü kaynağında kurutma' stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kasteden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

            AK PARTİ'Lİ ÇELİK: PENÇE KİLİT HAREKATI BİR GÜVENCEDİR
            AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit Harekatı bir güvencedir" dedi.

            AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor. Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit Harekatı bir güvencedir. Dünyada kimin itiraz ettiğine bakıyoruz, bunların ülkemizin ve bölgemizin kötülüğünü isteyenler olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.


                TERÖRİSTLERİ YOK EDENE KADAR BU MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİR
                TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği "Pençe Kilit Operasyonu"nu, "Terör saldırılarını önleme, ona mukabelede bulunma yerine; teröristlerin mevzilendiği yerleri, hazırlık yaptığı mekanları önceden vurma, imha etme yönündeki yeni konsept değişikliğiyle çok daha başarılı neticeler alıyoruz. Türkiye, terör örgütünü ve teröristleri yok edene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir." şeklinde değerlendirdi.

                Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinliklerini TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen törenle başlattı.

                "Türkiye'nin Çocuklarından Türkiye Resimleri Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini vereceği programdaki açılış konuşmasında Şentop, TSK'nın dün öğleden sonra Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattığını anımsattı.

                TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

                "Bu operasyonda Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarına göre hedeflere ulaşılmıştır. Türkiye terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da büyük bir kararlılıkla yürütecek. Terör saldırılarını önleme, ona mukabelede bulunma yerine; teröristlerin mevzilendiği yerleri, hazırlık yaptığı mekanları önceden vurma, imha etme yönündeki yeni konsept değişikliğiyle çok daha başarılı neticeler alıyoruz. Türkiye, terör örgütünü ve teröristleri yok edene kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Ben, TSK'mızın bütün mensuplarına, komuta kademesine ve Mehmetçiklerimize Cenabıhak'tan kolaylıklar, başarılar diliyorum; ayaklarına taş değmesin."

                "MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"
                Milli Savunma Bakanlığı PKK'ya yönelik operasyonun başladığı ilk saatlerde Mehmetçik'e ait bir fotoğraf paylaşarak "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.
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