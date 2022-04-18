Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’dan İstanbul Havalimanı ve Karapınar GES yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalar

"DÜNYA BANKASI KAMU İHALESİ ALAN ŞİRKETLERLE İLGİLİ YAPTIĞI HATAYI DÜZELTTİ"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Dünya Bankası'nın en çok kamu ihalesi kazanan şirketlere ilişkin yanlış bilgilerin yer aldığı bir rapor yayınladığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şu anda o raporu düzelttiler. En çok iş yapan müteahhitler arasına bizi de yazmışlardı. 'Biz nasıl buraya girdik' diye baktığımızda hesabı şu şekilde yaptıklarını gördük: İstanbul Havalimanı'nın yatırım değeri 10 milyar 250 milyon avro. 25 yılda devlete 26 milyar avro para ödeyeceğiz. Bu cebimizden devlete ödeyeceğimiz parayı devletten aldığımız ihale gibi göstererek havaalanının ihale değerini (26+10,25 milyar avro şeklinde) 37 milyar avro olarak yazıyorlar. Bunu şimdi düzelttiler. Şirket başı 37 milyar avro ihale aldığımızı yazmışlar. Gerçek şu: Orada devletten bir kuruş almadan 10 milyar 250 milyar avro para harcıyoruz. 25 yılda devlete 26 milyar avro kira ödüyoruz. Her yıl kiramızı ödüyoruz."

"ÜÇ KITADAN İŞ BİRLİĞİ İÇİN GELENLER VAR"

Cemal Kalyoncu, salgın sürecinde ve devletlerin havalimanlarına destek verdikleri dönemlerde bile ödeme yaptıklarını belirterek, "Havalimanı bize çok şey kazandırdı. Avrupa, Afrika ve Asya'dan iş birliği için bize çok gelip giden var. Hedefimiz bundan sonra yenilenebilir enerji ve havaalanları noktasında üç kıtada çok farklı çalışmalarımız olacak. Yakında bu sürprizleri tek tek göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Üç kıtada hem havalimanı yapım ve işletme noktasında hem de yenilenebilir enerji noktasında önemli çalışmalarının bulunduğunu aktaran Kalyoncu, somut gelişmeler oldukça gerekli paylaşımları yapacaklarını anlattı.