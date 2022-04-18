Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’dan İstanbul Havalimanı ve Karapınar GES yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalar

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'nda 10 milyar 250 milyon avroluk yatırımın 8 milyar avrosunu kredi ve öz kaynaklarıyla yaptıklarını belirterek, kalan kısmın ihtiyaç oldukça hayata geçirileceğini söyledi.
Kalyoncu, verdiği röportajda yenilenebilir enerjiden İGA İstanbul Havalimanı'nda şirketin yeni ortaklık yapısına kadar holdingin son yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İGA'daki yeni ortaklık yapısına değinen Kalyoncu, havalimanı ihalesini kazanma süreçleri hakkında bilgi verdi.
O zaman ihale açık artırmaya çıkmadan önce Fransız ve Almanların kendilerinden önde olduğunu, televizyonlarda canlı yayınlana açık artırmada kendi oluşturdukları konsorsiyumun en iyi teklifi vererek kazandığını dile getiren Kalyoncu, şu ana kadar 10 milyar 250 milyon avroluk yatırımın 8 milyar avrosunu kredi ve öz kaynakları ile yaptıklarını, kalan kısmın ihtiyaç oldukça hayata geçirileceğini aktardı.
"Dünyanın en büyük, en sağlıklı ve en fonksiyonel havaalanını yaptık." diyen Kalyoncu, şu anda İGA İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısı açısından Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada yer aldığının bilgisini verdi.
Kalyoncu, havalimanının mimari özelliklerinden, tasarımından ve buradaki hizmetlerden bahsederek, dışarıdan gelen yabancıların havalimanının tüm alanlarında fotoğraf çektirerek sosyal medya hesaplarında paylaştığını, bir ülkeye giriş kapısı olan havalimanından memnun kalan konukların ülke hakkındaki fikirlerinin olumlu etkilendiğini anlattı.
"HİNDİSTAN'DA KARŞILAŞTIĞIM ADAM DA, AFRİKA'DA KONUŞTUĞUM DA İGA'DAN BAHSEDİYOR"
Cemal Kalyoncu, "Hindistan'da karşılaştığım adam da, Amerika'da ve Afrika'da konuştuğum da İGA'dan bahsediyor. 'İstanbul'a gittik orada çok farklı bir havaalanı gördük' diyorlar. Biz bunu vatandaşlarımıza anlatamadık. Ancak anlatacağız inşallah." diye konuştu.
Havalimanının ekonomiye etkisinden bahseden Kalyoncu, yolcu sayısı 120 milyona geldiğinde gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 4,5'ini buradan üretileceğini bildirdi.
Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'na geçtikten sonra kuş çarpma olayının ve uçakların pas geçme sayısının yüzde 50 azaldığını kaydederek, uçakların iniş için bekleme süresinin de kısalarak İstanbul'un kent içi hava kalitesinin arttığını ve gürültü kirliliğini azaldığını anlattı.
"DÜNYA BANKASI KAMU İHALESİ ALAN ŞİRKETLERLE İLGİLİ YAPTIĞI HATAYI DÜZELTTİ"
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Dünya Bankası'nın en çok kamu ihalesi kazanan şirketlere ilişkin yanlış bilgilerin yer aldığı bir rapor yayınladığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Şu anda o raporu düzelttiler. En çok iş yapan müteahhitler arasına bizi de yazmışlardı. 'Biz nasıl buraya girdik' diye baktığımızda hesabı şu şekilde yaptıklarını gördük: İstanbul Havalimanı'nın yatırım değeri 10 milyar 250 milyon avro. 25 yılda devlete 26 milyar avro para ödeyeceğiz. Bu cebimizden devlete ödeyeceğimiz parayı devletten aldığımız ihale gibi göstererek havaalanının ihale değerini (26+10,25 milyar avro şeklinde) 37 milyar avro olarak yazıyorlar. Bunu şimdi düzelttiler. Şirket başı 37 milyar avro ihale aldığımızı yazmışlar. Gerçek şu: Orada devletten bir kuruş almadan 10 milyar 250 milyar avro para harcıyoruz. 25 yılda devlete 26 milyar avro kira ödüyoruz. Her yıl kiramızı ödüyoruz."
"ÜÇ KITADAN İŞ BİRLİĞİ İÇİN GELENLER VAR"
Cemal Kalyoncu, salgın sürecinde ve devletlerin havalimanlarına destek verdikleri dönemlerde bile ödeme yaptıklarını belirterek, "Havalimanı bize çok şey kazandırdı. Avrupa, Afrika ve Asya'dan iş birliği için bize çok gelip giden var. Hedefimiz bundan sonra yenilenebilir enerji ve havaalanları noktasında üç kıtada çok farklı çalışmalarımız olacak. Yakında bu sürprizleri tek tek göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Üç kıtada hem havalimanı yapım ve işletme noktasında hem de yenilenebilir enerji noktasında önemli çalışmalarının bulunduğunu aktaran Kalyoncu, somut gelişmeler oldukça gerekli paylaşımları yapacaklarını anlattı.