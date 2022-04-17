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    • 17.04.2022 18:34
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    • 17.04.2022 18:39
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    Sınıfının en uzun menziline sahip! Sungur Hava Savunma Füzesi TSK'nın gücüne güç katacak...

    Sungur Hava Savunma Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak... Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerine bir yenisi daha ekleniyor. Türk mühendisleri tarafından üretilen Sungur Hava Savunma Füzesi, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullanımına sunulacak. Peki, Sungur adı nereden geliyor? İşte özellikleri ve detaylar...

    TSK’nın gücüne güç katacak!

    Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerine bir yenisi daha ekleniyor.

    SUNGUR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ BU YIL KULLANIMA GİRECEK
    Türk mühendisleri tarafından üretilen Sungur Hava Savunma Füzesi, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullanımına sunulacak.

    Roketsan'ın geliştirdiği hava savunma füzesi, savaş sahasında ve geri bölgede bulunan birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak. Ayrıca Sungur, farklı platformlarda da kullanılabilecek.

    SINIFININ EN UZUN MENZİLİNE SAHİP
    Sınıfının en uzun yani 8 kilometre menziline sahip olan SUNGUR, atış öncesi hedefe kilitlenme, delici harp başlığı ile doğrudan vuruş etkinliği, dost-düşman tanıma teçhizatı ve görüntüleme ve takip ekranı ile rakiplerinin fazlasıyla önünde.

    SUNGUR İSMİ NEREDEN GELİYOR?
    Sungur, adını doğana benzer bir tür yırtıcı kuş türünden aldı. Görevi düşman hedefleri avlamak.

    UNGUR'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
    -Geri bölgede bulunan birlik ve tesisleri koruyacak

    -Sınıfında en uzun menzil: 8 km

    -Atış öncesi hedefe kilitlenme

    -Delici harp başlığı ile doğrudan vuruş etkinliği

    -Dost-düşman tanıma teçhizatı

    -Görüntüleme ve takip ekranı

    -Hareketli atış yeteneği

    -Gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip

    -360 derece atış kabiliyeti

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    Haberler Güncel Sınıfının en uzun menziline sahip! Sungur Hava Savunma Füzesi TSK'nın gücüne güç katacak...
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