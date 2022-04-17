Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.04.2022 19:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2022 19:47
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırılarına kınama

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

    Emine Erdoğan’dan İsrail baskınına kınama!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınadı.

    Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Müslümanlar için mübarek olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde, Filistin'de kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, her birimizin kalbini paramparça etti. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivillere yönelik yapılan hukuksuz saldırıları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.

    İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;




    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Giresunspor - Beşiktaş | CANLI
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırılarına kınama
        SON DAKİKA