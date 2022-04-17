İstanbul’un taşı toprağı zam! CHP’li İmamoğlu yönetimindeki İBB’den Belgrad Ormanı’na araçla girişlere zam!
CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana İstanbullu kafasını zamdan kaldıramadı. Son olarak belediyeye ait Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretinin 30 lira olduğunu gören vatandaşlar alınan hizmet karşılığında ödenen bedelin yüksekliğinden şikayet etti.
17.04.2022 15:36 - Son Güncelleme: 17.04.2022 15:36
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Belgrad Ormanı'na binek araçla giriş ücretlerinin yükseltilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.
"MANTIĞI YOK"
Spor yapmak için Belgrad Ormanı'na gelen Özgür Yıldırım, giriş ücretlerinin 30 lira olmasının mantığının bulunmadığını söyledi.
Belgrad Ormanı'na giriş ücretlerinin arttığını spor yapmaya geldiğinde öğrendiğini belirten Yıldırım, "Geçen ay sanırım 20 liraydı, 36 oldu, şu an 30 lira. Düzenleme yapılması lazım. Ücretlerin makul rakama indirilmesini istiyorum. Buraya her zümreden insan geliyor. Bu zammın açıklaması, mantığı yok." diye konuştu.