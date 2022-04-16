CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan skandal hareket! Köşke çevirttiği tarihi yapı için kasadan servet çıktı

20 MİLYON 39 BİN 962,85 TL PARA HARCANDI

Tarihi yapının 30 Mart 1995 tarihli onaylı restorasyon projesi doğrultusunda Belediye tarafından 31 Aralık.2020 tarih ve 52 sayı ile restorasyon uygulaması için 'Yapı Ruhsat Belgesi' düzenlendiği ve onarıma başlandığı aktarılan açıklamaya şu şekilde devam etti: "Onarımlar sonrasında şehrin önemli bir noktasında bulunan tescilli bir kültür varlığı, atıl, kullanılmaz ve çürüyen halinden kurtarılarak Belediyemiz Başkanlık Çalışma ve Yaşam Ofisi olarak kullanılmak üzere restore edilerek, iç mimari uygulamaları yapılmıştır. 8 bin 524 metrekare peyzaj alanına oturan yapının deprem güçlendirmesi, restorasyonu, konservasyonu, iç mimari, uygulamaları, peyzaj ve çevre düzenlemesi, aydınlatması ve güvenlik önlemleri bir bütün halinde tarihi dokuya uygun şekilde ele alınmış ve ihale sözleşme bedeli kapsamında 20 milyon 39 bin 962,85 TL harcama ile tamamlanmıştır. Yapı ve çevre peyzajı ile düzenlenecek etkinlik ve programlarla İstanbul halkı ile eğitim, kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşacaktır.