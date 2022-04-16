CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan skandal hareket! Köşke çevirttiği tarihi yapı için kasadan servet çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikamet olarak kullandığı Sarıyer Rumeli Hisarı'ndaki köşkün tadilatı için belediye kasasından 20 milyon 39 bin 962,85 TL harcattığı öğrenildi.
Osmanlı'nın fetih öncesi ilk şehitlerinin yattığı Şehitlik Mezarlığı ve Naif Baba Tekkesi arazisi içerisinde bulunan tarihi köşkü kendisine tahsis ederek Ağustos 2021 tarihi itibariyle ikametgah olarak kullanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mecliste verilen soru önergelerine cevap verilmemesi tepkileri üzerine Sarıyer'den İBB Meclis Üyesi olan Hüseyin Çoşgun'un Ocak ayındaki soru önergesine Başkanlık makamı olarak yanıt gönderdi.
BELEDİYEYE SORULAR SORULMUŞTU
Çoşgun, meclis oturumunda 'Hisar Üstü Konağı' olarak bilinen yapının köşke çevrildiğini söylemişti. İBB Başkanının, Florya'da kendisine tahsisli lojman yerine Boğaz'da müze vasıflı bir yapıyı amacı dışında ailesinin ve kendisinin kullanımına açtığını ifade eden Coşkun, koruma altındaki kültür varlığının tamir ve tadilatının Anıtlar Kurulunun denetimine tabi olduğunu dile getirmişti.