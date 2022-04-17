Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü: "İstanbul Süreci desteklenmeli"





"İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK MÜDAHALELERİ KABUL EDİLEMEZ"

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadığını aktaran Erdoğan, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik" açıklamasını yaptı.