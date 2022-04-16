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    CHP'nin iki yüzlü mülteci siyaseti! Batı'ya yaranmak için altına imza attıkları belge ortaya çıktı: Türkiye tüm ülkelerden mülteci kabul etsin

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin son zamanlarda mülteciler üzerinden yürüttüğü iktidarı karalama kampanyası ve Türkiye’nin sığınmacılar tarafından işgal edildiği şeklindeki iki yüzlü politikası belgelerle ifşa oldu. Sosyal medyada “göçmen düşmanlığı” yapan CHP, “CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu Mülteci Raporu”nda Avrupa Birliği’nin hoşuna gitsin diye Türkiye’nin tüm ülkelerden mülteci kabul etmesi gerektiğini teyit ettiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP’nin iki yüzlü mülteci siyaseti!

    Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda mülteciler üzerinden yürüttüğü iktidarı karalama kampanyası ve Türkiye'nin sığınmacılar tarafından işgal edildiği şeklindeki iki yüzlü politikası belgelerle ifşa oldu.


    CHP'NİN İKİ YÜZLÜ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
    Sosyal medyada "göçmen düşmanlığı" yapan CHP, "CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu Mülteci Raporu"nda Avrupa Birliği'nin hoşuna gitsin diye Türkiye'nin tüm ülkelerden mülteci kabul etmesi gerektiğini teyit ettiği ortaya çıktı.

    Raporda, "Türkiye, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu coğrafi çekinceyi kaldırmalıdır. Ülkemizdeki "mülteciler" hukuken de mülteci statüsünde olmalı ve uluslararası hukukun mültecilere verdiği bütün haklara sahip olmalıdırlar." ifadeleri kullanılarak Türkiye'nin tüm ülkelerden mülteci kabul etmesi gerektiğini belirtildi.

        COĞRAFİ ÇEKİNCE NEDİR?
        Türkiye, 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ne 1961 tarihinde taraf olmuş, sözleşmenin kapsamını genişleten 1967 tarihli New York Protokolü'ne de 1968 yılında katılmış, ancak Türkiye sözleşmeye taraf olurken, coğrafi sınırlama şerhi koymuş ve bu sınırlamayı günümüze kadar da muhafaza etmiştir.


        Bu sınırlama sayesinde uluslararası hukuka göre Türkiye, Suriye'den gelen sığınmacılara geçici koruma statüsü vererek hem 'şartlı mülteci' hem de 'mülteci' statüsüne başvuru yollarını kapatmıştı.

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        Haberler Güncel CHP'nin iki yüzlü mülteci siyaseti! Batı'ya yaranmak için altına imza attıkları belge ortaya çıktı: Türkiye tüm ülkelerden mülteci kabul etsin
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