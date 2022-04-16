CHP'nin iki yüzlü mülteci siyaseti! Batı'ya yaranmak için altına imza attıkları belge ortaya çıktı: Türkiye tüm ülkelerden mülteci kabul etsin

Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda mülteciler üzerinden yürüttüğü iktidarı karalama kampanyası ve Türkiye'nin sığınmacılar tarafından işgal edildiği şeklindeki iki yüzlü politikası belgelerle ifşa oldu.
CHP'NİN İKİ YÜZLÜ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada "göçmen düşmanlığı" yapan CHP, "CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu Mülteci Raporu"nda Avrupa Birliği'nin hoşuna gitsin diye Türkiye'nin tüm ülkelerden mülteci kabul etmesi gerektiğini teyit ettiği ortaya çıktı.
Raporda, "Türkiye, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu coğrafi çekinceyi kaldırmalıdır. Ülkemizdeki "mülteciler" hukuken de mülteci statüsünde olmalı ve uluslararası hukukun mültecilere verdiği bütün haklara sahip olmalıdırlar." ifadeleri kullanılarak Türkiye'nin tüm ülkelerden mülteci kabul etmesi gerektiğini belirtildi.