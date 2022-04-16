Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan kadın cinayetlerinin önlemek için verilen büyük mücadeleyi belirterek KADES uygulamasını anlattı

    Başkan Erdoğan, kadın cinayetlerini önlemek için büyük mücadele verdiklerini belirtti. Tek tuşla polise ulaşılabilen KADES uygulamasını, 3.5 milyon kişinin indirdiğini söyledi.

    Tarihi açılış

    Başkan Erdoğan, şiddet mağduru ailelerle iftarda bir araya geldi. Kadına şiddet konusunda mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz. Nasıl oluyor da böyle bir toplumda kadın cinayetleri bu derece öne çıkabiliyor. Diğer pek çok mesele gibi bununda bir tek cevabı vardır. O da cehalettir" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Kısa adı KADES olan uygulama, şiddet mağduru kadınlarımızın tek tuşla emniyetimize ulaşma ve hızla müdahale fırsatı veren dünya çapında takdir gören bir uygulamadır. Bu uygulamanın 5 ayrı dilde çevirisi yapılarak ülkemizdeki yabancı uyruklu kadınların da hizmet faydalanması temin edilmiştir. Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu, ihbarda bulunanlar ise 360 bini geçmiştir. Erdoğan çifti, mağdur ailelerin acılarını bir kez daha paylaştı.



    TARİHİ AÇILIŞ
    Başkan Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi'ni hizmete açtı. Tek parti dönemine sert çıktı: Tek parti zihniyetinin sabıkası kabarıktır. Ayasofya'yı müzeye çevirenler burayı da yıkmıştır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kültür Park’ta gençleştirme
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan kadın cinayetlerinin önlemek için verilen büyük mücadeleyi belirterek KADES uygulamasını anlattı
        SON DAKİKA