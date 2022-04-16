Başkan Erdoğan kadın cinayetlerinin önlemek için verilen büyük mücadeleyi belirterek KADES uygulamasını anlattı

Başkan Erdoğan, şiddet mağduru ailelerle iftarda bir araya geldi. Kadına şiddet konusunda mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz. Nasıl oluyor da böyle bir toplumda kadın cinayetleri bu derece öne çıkabiliyor. Diğer pek çok mesele gibi bununda bir tek cevabı vardır. O da cehalettir" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Kısa adı KADES olan uygulama, şiddet mağduru kadınlarımızın tek tuşla emniyetimize ulaşma ve hızla müdahale fırsatı veren dünya çapında takdir gören bir uygulamadır. Bu uygulamanın 5 ayrı dilde çevirisi yapılarak ülkemizdeki yabancı uyruklu kadınların da hizmet faydalanması temin edilmiştir. Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu, ihbarda bulunanlar ise 360 bini geçmiştir. Erdoğan çifti, mağdur ailelerin acılarını bir kez daha paylaştı.