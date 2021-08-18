CHP’li Tunç Soyer’in deprem çadırı yalanı ifşa oldu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Depremden 5 saat sonra çadırları kurduk, AFAD ertesi gün kurabildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
"YALAN SÖYLEMEK ANCAK SANA YAKIŞIRDI!"
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmet Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yalan söylediğini açıkladı.
Sabah'ın haberine göre Kaya; "CHP'li Soyer, 30 Ekim 2020 İzmir depreminden sonra AFAD koordinasyon toplantılarına davet edilmediğini, 3-5 gün sonra çağrıldığını söylemiş. 31 Ekim 2020 tarihli haber; Soyer 09.00'da AFAD toplantısında! İzmirlinin hafızası ile alay edip yalan söylemek ancak sana yakışırdı!" dedi.
ÇATAKLI: "İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA YAKIŞMADI"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da; Tunç Soyer'in açıklamalarına cevap verdi.