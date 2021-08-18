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    • 18.08.2021 12:13
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    CHP'li Tunç Soyer’in deprem çadırı yalanı ifşa oldu!

    CHP'nin yalan ve algı siyaseti son olarak İzmir'de hortladı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "Depremden 5 saat sonra çadırları kurduk, AFAD ertesi gün kurabildi" iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı.

    CHP’li Tunç Soyer’in deprem çadırı yalanı ifşa oldu!

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Depremden 5 saat sonra çadırları kurduk, AFAD ertesi gün kurabildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

    "YALAN SÖYLEMEK ANCAK SANA YAKIŞIRDI!"
    AK Parti İzmir Milletvekili Mahmet Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yalan söylediğini açıkladı.



    Sabah'ın haberine göre Kaya; "CHP'li Soyer, 30 Ekim 2020 İzmir depreminden sonra AFAD koordinasyon toplantılarına davet edilmediğini, 3-5 gün sonra çağrıldığını söylemiş. 31 Ekim 2020 tarihli haber; Soyer 09.00'da AFAD toplantısında! İzmirlinin hafızası ile alay edip yalan söylemek ancak sana yakışırdı!" dedi.



    ÇATAKLI: "İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA YAKIŞMADI"
    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da; Tunç Soyer'in açıklamalarına cevap verdi.


        Çataklı, "Kastamonu Bozkurt'tan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na teessüf ediyorum. İzmir depreminde 4 saat 14 dakika sonra ilk çadırı kuran AFAD adına da teessüf ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yakışmadı" ifadelerini kullandı.



        SOYER NE DEMİŞTİ?
        Tunç Soyer, internet sitesine yaptığı açıklamada; İzmir depreminde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD) hedef aldı ve "Depremden 5 saate sonra bir yerel yönetim olmamıza rağmen ilk çadırları kurmuştuk. AFAD ertesi gün kurabildi. AFAD'ın asıl işi bu ama onlar ertesi gün kurabildiler. Herkesi işin içine dahil ederek yol almaya çalıştık" iddiasında bulunmuştu.

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