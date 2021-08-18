CHP’li Tunç Soyer’in deprem çadırı yalanı ifşa oldu!





SOYER NE DEMİŞTİ?

Tunç Soyer, internet sitesine yaptığı açıklamada; İzmir depreminde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD) hedef aldı ve "Depremden 5 saate sonra bir yerel yönetim olmamıza rağmen ilk çadırları kurmuştuk. AFAD ertesi gün kurabildi. AFAD'ın asıl işi bu ama onlar ertesi gün kurabildiler. Herkesi işin içine dahil ederek yol almaya çalıştık" iddiasında bulunmuştu.

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