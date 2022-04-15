Başkan Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluştu... Önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Şiddet mağduru tüm kadınlarımızı tazimle yad ediyorum. Kadına şiddet konusunda ülkemizde yüksek bir hassasiyet oluşması tek temennimiz. İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadın sevginin sembolüdür.

Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlıyız. Tarhimizde kadınlar sosyal hayatta daima çok önemli

Diğer pek çok mesele gibi bununda tek bir sebebi vardır. Bu da Cehalettir. Bugün gelişmiş oldupunu söyleyen Batı ülkeleri kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Batı ülkeleri kadına şiddet listelerinde ilk sıralarda. Şiddetle mücadelede önemli adımlar bizim dönemimizde atıldı.

Kadına şiddetin kaynağı olan cehaletle mücadele ediyoruz. Aileden başlayıp devlete kadar uzanan bu yopyekun mücadelede en önemli adımları biz attık.

"Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız"

PROGRAMA KİMLER KATILDI?

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki iftar programına, hayatını kaybeden Şule Çet, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgecan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban ve Hayriye Aylin Alkutay'ın yakınlarının katılacağı bildirilmişti.