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    • Güncel
    • 15.04.2022 21:00
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    • 15.04.2022 21:26
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    Başkan Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluştu... Önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluştu. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. "Kadına şiddetin kaynağı olan cehaletle mücadele ediyoruz." diyen Erdoğan, "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız" dedi. Erdoğan Batı ülkelerinin kadına şiddet listelerinde ilk sıralarda olduğuna dikkat çekti.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluştu.

    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
    Şiddet mağduru tüm kadınlarımızı tazimle yad ediyorum. Kadına şiddet konusunda ülkemizde yüksek bir hassasiyet oluşması tek temennimiz. İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadın sevginin sembolüdür.

    Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmaya kararlıyız. Tarhimizde kadınlar sosyal hayatta daima çok önemli

    Diğer pek çok mesele gibi bununda tek bir sebebi vardır. Bu da Cehalettir. Bugün gelişmiş oldupunu söyleyen Batı ülkeleri kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

    Batı ülkeleri kadına şiddet listelerinde ilk sıralarda. Şiddetle mücadelede önemli adımlar bizim dönemimizde atıldı.

    Kadına şiddetin kaynağı olan cehaletle mücadele ediyoruz. Aileden başlayıp devlete kadar uzanan bu yopyekun mücadelede en önemli adımları biz attık.

    "Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız"

    PROGRAMA KİMLER KATILDI?
    Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki iftar programına, hayatını kaybeden Şule Çet, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgecan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban ve Hayriye Aylin Alkutay'ın yakınlarının katılacağı bildirilmişti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluştu... Önemli açıklamalar
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