Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağıyoruz. Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
AKSA'DA OLAYLI SABAH
Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu sabah baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.
Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.
Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.