İsrail zulmü bitmiyor! Mescid-i Aksa’da plastik mermi, ses bombası kullandılar!

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle şu ana kadar en az 90 Filistinli yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.