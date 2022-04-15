Son dakika: Eren Operasyonları tamamlandı Abluka Operasyonları başlatıldı! Teröristlere çok ağır darbe

Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan "EREN OPERASYONLARI" 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildi, 1.058 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1.961 kg. esrar, 3.220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.



08 Kasım 2021 tarihinde başlatılan ve 35 ayrı bölgede icra edilen "EREN-KIŞ OPERASYONLARI" 14 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Bu operasyonlarda; 172 terörist etkisiz hale getirildi, 581 mağara/sığınak/depo imha edildi, 94 mayın/EYP, 156 silah, 197 el bombası, 2.660 kg. esrar, 2.763 kg patlayıcı ile 30.611 değişik çapta mühimmat ele geçirildi.